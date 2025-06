Vulcão Kilauea, no Havaí, registra 27ª erupção desde dezembro

O vulcão Kilauea, localizado no Havaí, entrou em erupção novamente. A atividade ocorre em uma área isolada do Parque Nacional dos Vulcões e não representa perigo aos visitantes. Esta é a 27ª erupção desde dezembro do ano passado. A maioria das erupções tem duração inferior a um dia e gera imagens visuais impressionantes.



