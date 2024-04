Balão é destruído antes de cair em aeroporto internacional do Galeão, no Rio Um caminhão foi usado para jogar um jato de água contra ele, que logo se apagou

Um balão ameaçou a operação do aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, mas a ação dos funcionários impediu que uma situação arriscada ficasse ainda mais perigosa. Ao perceber que o balão iria cair na pista de pouso, a equipe do aeroporto agiu rápido. Um caminhão foi usado para jogar um jato de água contra ele, que logo se apagou. Apesar da operação para derrubar o balão, os pousos e decolagens não foram afetados.