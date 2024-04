Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A chuva na manhã deste sábado (13) atrapalha as buscas pelos corpos do helicóptero que foi localizado em área de mata em Paraibuna (SP) após 12 dias de buscas. A aeronave com quatro ocupantes seguia de São Paulo para Ilhabela no último dia 31 de dezembro quando desapareceu.