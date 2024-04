Corpo de ultramaratonista desaparecida é encontrado no interior paulista No local, também foram encontrados o carro e todos os pertences da atleta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A ultramaratonista que estava desaparecida no interior de São Paulo foi encontrada morta. Ela estava em um canavial na cidade de Leme, onde morava. No local, também foram encontrados o carro e todos os pertences da atleta. De acordo com a polícia, havia marcas de fogo no chão.