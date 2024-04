Alto contraste

Os corpos dos ocupantes do helicóptero localizado em Paraibuna (SP) foram retirados da área de mata na manhã deste sábado. A aeronave foi localizada na sexta-feira (12), após doze dias de buscas. As causas do acidente e a causa da morte das quatro pessoas ainda serão investigadas.