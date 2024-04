Exclusivo: Maycon Santos nega que disputava racha no litoral de SP O influenciador falou pela primeira vez

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O influenciador que teve uma porsche apreendida depois de um suposto racha, no litoral de São Paulo, falou com a RECORD com exclusividade. Ele negou que dirigia de maneira perigosa.