Helicóptero desaparecido no litoral paulista é encontrado; ainda não há informações sobre os passageiros Os familiares acompanham as buscas, que já duram 12 dias

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os bombeiros acharam o helicóptero que decolou com quatro pessoas de São Paulo. A aeronave foi encontrada em Paraibuna, próximo a Caraguatatuba, comprovando que saiu da rota no caminho para Ilhabela. Ainda não se sabe se há alguém com vida. Os familiares acompanham as buscas, que já duram 12 dias.