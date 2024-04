Hérnia de disco é principal causa de afastamento do trabalho no Brasil 50 mil trabalhadores foram afastados dos empregos em 2023

A hérnia de disco é a principal causa de afastamento do trabalho, no Brasil. O problema causa muitas dores e limita os movimentos, de anônimo e famosos. Se a doença afasta famosos dos palcos, não seria diferente com pessoas comuns. Em 2023, foi responsável por mais de 50 mil trabalhadores afastados dos empregos.