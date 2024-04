Israel já sabe onde está líder militar do Hamas

Alto contraste

O exército de Israel já tem a localização exata do líder do Hamas, responsável pelos ataques de 7 de outubro no país. Segundo a imprensa israelense, Yahya Sinwar, que é o líder militar do grupo terrorista, está escondido em Gaza junto com os reféns levados no dia do atentado e é por causa disso que as tropas do país ainda não fizeram nenhum ataque. Sinwar estaria usando essas vítimas como escudo humano. Atualmente, 132 pessoas estão sob domínio do Hamas.