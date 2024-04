João Carreiro: entenda cirurgia realizada no coração do cantor Sertanejo morreu após passar por uma cirurgia, para trocar uma válvula no coração

Vai ser enterrado hoje (5) o corpo do cantor João Carreiro, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ele morreu depois de passar por uma cirurgia, para trocar uma válvula no coração. Esse tipo de procedimento é considerado complexo, mas a medicina tem avançado muito e algumas cirurgias são feitas com o uso de robôs, o que garante resultados mais precisos e com a recuperação bem mais rápida.