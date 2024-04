Alto contraste

A jovem Leticia Ayumi, que estava no helicóptero desaparecido juntamente com outras três pessoas mandou mensagens para o namorado dizendo que o trajeto estava perigoso e que a aeronave iria pousar no mato, Buscas foram retomadas nesta quarta-feira (3).