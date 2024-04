Motoristas com suspeita de embriaguez atropelam pessoas e fogem sem prestar socorro Na maioria dos casos, as vítimas não receberam nenhum tipo de apoio

O Fala Brasil mostrou casos de pessoas que quase morreram ao serem atropeladas por motoristas com suspeita de embriaguez. Uma auxiliar de cozinha, que sofre com dores na coluna, perdeu o emprego por causa do acidente. Em outro caso, um jovem, de apenas 18 anos, se recupera depois de ficar dias em coma. Nos dois casos, as vítimas não receberam nenhum tipo de apoio.