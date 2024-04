Mulher fica presa em cabine de roda-gigante no RJ Segundo a empresa, houve uma falha nos marcadores do sistema hidráulico da roda-gigante, o que reduziu a força do motor

Fala Brasil| 11/01/2024 - 10h32 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share