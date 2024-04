Piloto de helicóptero desaparecido em SP já teve licença cassada Veja as conversas entre ele e a torre de controle do heliponto onde a aeronave deveria pousar, em Ilhabela (SP)

As buscas pelo helicóptero desaparecido em área próxima ao litoral norte de São Paulo foram retomadas na manhã desta quarta-feira (3). O piloto teve a licença cassada recentemente e não podia fazer táxi aéreo. Veja as conversas entre ele e a torre de controle do heliponto onde a aeronave deveria pousar, em Ilhabela (SP).