Show de aniversário de escola de samba excede capacidade e termina com tumulto em São Paulo Vídeos feitos pelos participantes mostram uma multidão no Vale do Anhangabaú, no centro histórico

Fala Brasil| 29/01/2024 - 10h42 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share