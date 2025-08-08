Boliche gigante, cereja no capacete e avião de papel embalam as provas do Game dos 100 deste domingo (10) Com R$ 300 mil em jogo, 70 participantes enfrentam em uma sequência de desafios que exige agilidade, mira e equilíbrio Novidades|Do R7 08/08/2025 - 16h06 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h06 ) twitter

Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu estão a postos para mais um episódio eletrizante de Game dos 100 neste domingo (10) Antonio Chahestian/RECORD

Prepare-se para mais uma rodada eletrizante no Game dos 100! Neste domingo (10), a partir das 14h, o programa coloca agora 70 jogadores frente a frente com uma nova maratona de 10 desafios eliminatórios, todos com um objetivo em comum: permanecer na disputa e seguir em busca do prêmio de R$ 300 mil. De boliche gigante a aviãozinho de papel, cada prova exigirá concentração, equilíbrio e muita criatividade para continuar no game.

Confira como serão as provas do quarto episódio:

PROVA 01: BOLICHE GIGANTE - 70 COMPETIDORES

A primeira prova do dia consiste em empurrar uma caçamba em direção a um pino gigante de boliche. Quem conseguir o strike e derrubá-lo está salvo; quem não acertar, volta para o fim da fila para uma nova rodada. Quem tiver a pior pontaria e for o último a derrubar o pino, dá tchauzinho ao programa.

‌



PROVA 2: EMPILHANDO AS LATAS - 69 COMPETIDORES

Nessa prova, sobre um prato boiando dentro de um recipiente cheio de água, os competidores devem empilhar 5 latas vazias sem deixar que elas caiam. É preciso manter a calma, e claro, não ser o último a conseguir, senão… adeus Game dos 100!

‌



PROVA 3: RAQUETE FURADA - 68 COMPETIDORES

Cada jogador recebe uma raquete com um furo no meio. A prova consiste em transportar 5 bolinhas até o recipiente do outro lado do campo de provas, equilibrando na raquete. Se a bolinha cair, volta o percurso. E tudo isso usando somente uma das mãos! Quem ficar por último se despede.

‌



PROVA 4: SEPARANDO BALAS - 67 COMPETIDORES

Cada um recebe um pote cheio de balas coloridas. O desafio é separá-las por cor em outros recipientes. O mais lento de todos vai embora do programa sem os R$ 300 mil.

PROVA 5: AVIÃOZINHO DE PAPEL - 66 COMPETIDORES

Nesse desafio, os participantes precisam dobrar os papéis disponíveis para fazer um aviãozinho. Em seguida, devem arremessá-lo em uma pista de pouso. Se salvam aqueles cujos aviões pararem na pista. Caso contrário, seguem no jogo, até restar somente um sem conseguir pousar seu avião.

PROVA 6: PILHAS NA LANTERNA - 65 COMPETIDORES

Cada competidor senta-se diante de uma caixa que o impede de ver o que há dentro, porém, há dois buracos nela, onde conseguem colocar seus braços para mexer no conteúdo. Nessa caixa, existe uma lanterna e pilhas. O desafio é conseguir encaixar as pilhas às cegas dentro da lanterna, para fazer funcionar, e acendê-la no local indicado. O último a realizar a tarefa é eliminado

PROVA 7: MEGA VÔLEI - 64 COMPETIDORES

Que tal uma partida de vôlei? Os competidores são divididos em dois times, que se enfrentam em uma disputa numa quadra gigante, com direito a uma super bola. A equipe perdedora se divide e vai para uma nova rodada, até restar somente um duelo. Quem perder o match point está fora do Game dos 100.

PROVA 8: CEREJA NA CABEÇA - 63 COMPETIDORES

Os competidores vestem capacetes com traquitanas, em que pontas estão presas balas no formato de cereja. Sem usar as mãos, eles devem conseguir morder cada uma das quatro cerejas penduradas para se salvar. O último a conseguir, deixa a atração e volta para casa.

PROVA 9: CESTA NA BICICLETA - 62 COMPETIDORES

Nesse desafio, uma bicicleta com uma cesta acoplada anda pelo campo de provas. O objetivo é acertar uma lata com o próprio nome dentro dessa cesta. Quem mandar mal na mira e ficar por último, está eliminado.

PROVA 10: TAMPA DO POTE - 61 COMPETIDORES

Para encerrar o episódio, uma questão que todo brasileiro já enfrentou: onde está a tampa do meu pote? Cada competidor tem um pote e uma tampa com seu nome. Porém, as peças estão em lugares diferentes. É preciso encontrar a sua tampa, o seu pote e fechá-los para ser salvo desse desafio. Quem ficar sem a tampa do seu potinho, está eliminado.

Game dos 100, com exibição aos domingos, a partir das 14h, é apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com participação especial de Márcia Fu, produzido pela Boxfish, com direção-geral de Padu Estevão e direção artística de Cesar Barreto.

