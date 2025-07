Fafá de Belém entra na torcida por Mari no Game dos 100: ‘Tô contigo, filha!’ A jurada do Canta Comigo publicou post anunciando o programa e recebeu o carinho da mãe e de diversos amigos Novidades|Do R7 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

Está curtindo a participação da apresentadora no game show? Antonio Chahestian/RECORD

Fafá de Belém é fã número um da filha, Mari, jurada do Canta Comigo. No domingo (20), a jogadora publicou post nas redes anunciando sua participação no Game dos 100, e recebeu uma chuva de comentários. Amigos, fãs e a mãe da apresentadora marcaram presença com elogios e torcida.

Ela escreveu no post: “É oficial, estou no Game dos 100! Hoje, uma nova e desafiadora etapa começa na minha vida. 100 pessoas disputando um prêmio de R$ 300 mil, e eu seguirei com toda minha força, determinação e foco para conquistar o prêmio. Vamos juntos acompanhar esta jornada?"

Nos comentários, Fafá deixou seu incentivo: “Tô contigo, filha!” E não foi só ela, amigos também inundaram a publicação: “Ah Mari! Vou torcer por você, xará”, disse a apresentadora do Jornal da Record, Mariana Godoy. Os fãs registraram apoio: “Amei a estreia! Novo vício para os domingos! Torcendo por você, musa linda!”

Se liga:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

