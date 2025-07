Bolinha no copo

No sétimo desafio era necessário ter jogo de cintura! Cada jogador tinha um cinto com copo e uma bolinha pendurada. Sem usar mãos ou pés, precisavam colocar a bolinha dentro do copo para cumprir a prova. A galera rebolou para valer, e no fim, Maria Antonia foi a única que não conseguiu completar a atividade. Mesmo assim, ela mostrou que tem gingado, e se despediu do jogo dançando forró!

Reprodução/RECORD