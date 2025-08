Desenrola a linha

Com um carretel e óculos em mãos, os participantes precisavam desenrolar toda a linha do objeto e amarrar as pontas no óculos. A galera se enrolou, perdeu as pontas no meio da bagunça e se achou! Nelson Neves foi o único que não conseguiu cumprir a prova, e se emocionou ao se despedir do programa, revelando que fez amigos muito queridos no game

Reprodução/Instagram