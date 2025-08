Bolinhas e copos são versáteis!

Com algumas bolinhas de pingue-pongue e copos, é possível criar diversas brincadeiras! Com o copo de vidro, divirta-se tentando tirar a bolinha sem usar as mãos, apenas com a força do sopro! E se você quer algo mais elaborado, teste o desafio do copo na cintura. Nesse jogo, é necessário colocar a bolinha dentro do recipiente, sem usar os pés ou as mãos, só no rebolado!

Antonio Chahestian/RECORD