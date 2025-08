"Delicadeza de um hipopótamo"

Na prova de empilhar porcas com ajuda de um prego, o cantor deixou a pilha de peças cair diversas vezes. Ele não tinha muito jeito com as porcas, e colocava as pecinhas todas tortas. Andreoli sofreu assistindo à performance: "O Ovelha bota [as peças] com a delicadeza de um hipopótamo!" Mesmo assim, o artista não desistiu, e refez a pilha de porcas até elas pararem em pé certinhas!

Reprodução/RECORD