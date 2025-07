"Tão achando que isso aqui é bagunça? É logico que é bagunça comigo, a queen!"

Márcia Fu protagonizou momentos super divertidos no game show! Diretamente do seu lounge, a queen reencontrou Kamila Simioni e foi cobrada de dívida, bagunçou com os competidores, vestiu peruca, e arrancou risadas do público

Reprodução/RECORD