Game dos 100 vai testar coordenação, velocidade e resistência de 80 jogadores neste domingo (3) Provas de equilibrar dados e mover copos com balões agitam a disputa, que ainda tem uma dinâmica valendo um prêmio extra de R$ 1.000 Novidades|Do R7 01/08/2025 - 12h24 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h20 )

Provas como equilibrar dados e mover copos com balões agitam a disputa, que ainda tem uma dinâmica valendo um prêmio extra de R$ 1.000 Antonio Chahestian/RECORD

O terceiro episódio do Game dos 100 vai ao ar neste domingo (3), a partir das 14h. Com 80 jogadores no programa, as provas vão testar equilíbrio, coordenação, agilidade e fôlego. Os desafios incluem empilhar dados com um palito na boca, mover copos usando balões, passar cordão em bermuda e até soprar confetes para descobrir um código secreto. A cada rodada, um participante deixa o jogo, e nesta edição, o mais rápido na última prova leva ainda R$ 1.000 para casa.

Confira como serão as provas do terceiro episódio:

PROVA 1: VASINHO DE FLORES - 80 COMPETIDORES

Na prova que abre o episódio, cada competidor deve encontrar uma flor branca e outra roxa no meio de um monte de objetos espalhados pelo campo de provas. Quem conseguir achar, deve colocar as flores no vaso que está sobre o seu totem. O último a encontrar as duas flores é o primeiro eliminado do dia.

PROVA 2: MOLA MALUCA - 79 COMPETIDORES

Usando uma faixa na cabeça com uma mola maluca presa nela, os competidores devem equilibrar a mola na testa sem usar as mãos. Quem não conseguir, deixa a disputa.

PROVA 3: PASSAR O CORDÃO NA BERMUDA - 78 COMPETIDORES

O desafio aqui é um que todos já enfrentaram pelo menos uma vez na vida: passar um cordão em uma bermuda. Para isso, cada um recebe um grampo para auxiliá-los. O último a passar o cordão inteiro se despede do Game dos 100.

PROVA 4: EQUILIBRANDO DADOS - 77 COMPETIDORES

Uma dinâmica que envolve dados, mas que nada tem a ver com números. Aqui, os competidores terão que colocar um palito de sorvete na boca e equilibrar 6 dados em cima dele, formando uma pilha. O último a conseguir volta para casa.

PROVA 5: MINHOCA - 76 COMPETIDORES

Nesse divertido desafio, cada jogador precisa fazer uma minhoca de gelatina rolar da sua testa até a boca, sem o auxílio das mãos. O último a conseguir morder a guloseima deixa a competição

PROVA 6: MOVENDO COPOS COM BALÕES - 75 COMPETIDORES

O objetivo dessa prova é levar os 5 copos que estão em uma mesa para a outra. Para isso, terão que encher uma bexiga dentro do copo e equilibrá-lo até o outro lado. Chegando na mesa, basta deixar o ar da bexiga sair e fazer com que o copo fique de pé. Isso tudo, claro, sem utilizar as mãos. Quem ficar sem fôlego no meio do caminho e for o último a concluir a prova, dá adeus ao programa.

PROVA 7: REQUEBRA - 74 COMPETIDORES

Hora de mexer o esqueleto! Cada participante tem uma caixa presa na cintura por um cinto, com 5 bolinhas dentro. O desafio é fazer com que as bolas saiam da caixa, sem usar as mãos, apenas caprichando no rebolado. A regra é clara: o último que conseguir, tchau

PROVA 8: DESENROLA A LINHA - 73 COMPETIDORES

O jogo é simples: basta desenrolar o carretel e amarrar cada uma das pontas nas hastes do óculos gigante que cada um está usando. Quem não conseguir ou ficar por último, deixa o sonho dos 300 mil para trás.

PROVA 9: PEGAR A LATA COM O MACARRÃO - 72 COMPETIDORES

Uma disputa em duplas, onde precisam passar um espaguete cru pelo anel de uma lata e transportá-la de uma mesa a outra. Porém, nada de usar as mãos: é necessário fazer o trajeto segurando o macarrão pela boca, com cada um mordendo uma das pontas. Se a lata cair no meio do caminho, eles reiniciam a prova. A última dupla se desfaz e escolhe dois amigos já salvos para disputar novamente. Quem ficar por último é eliminado.

PROVA 10: ASSOPRANDO CONFETES - 71 COMPETIDORES

Fechando as disputas deste domingo, cada jogador começa a prova com correntes nos pulsos, presas por um cadeado. Para se soltar, eles devem soprar os confetes que estão no recipiente, até conseguirem ver o código que vai libertá-los. O último a ficar solto dá adeus ao game, já o primeiro a concluir a prova leva R$ 1.000 para casa!

Game dos 100, com exibição aos domingos, é apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com participação especial de Márcia Fu, produzido pela Boxfish, com direção-geral de Padu Estevão e direção artística de Cesar Barreto.

