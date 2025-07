Gente como a gente! Andreoli e Rafa Brites aproveitam domingo com churrasco e Game dos 100 O apresentador compartilhou registros do final de semana divertido nas redes Novidades|Do R7 27/07/2025 - 17h50 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h50 ) twitter

Você também curte o domingo como Andreoli e Rafa Brites? Reprodução/Instagram

Felipe Andreoli e Rafa Brites sempre mostram a realidade na internet! As redes sociais do casal exibem rostos sem filtro, diversão com os filhos e a vida como ela é de fato. Neste domingo (27), o apresentador compartilhou momentos engraçados, assistindo ao Game dos 100 de um jeitinho improvisado enquanto fazia um churrascão!

“Estamos aqui, vida real... Fazendo churrasquinho, com os amigos, assistindo ao Game dos 100, preparem as máquinas, essa primeira prova já foi muito emocionante! A Rafa daqui a pouco vem, mas está lá com as crianças. Já começou e está maravilhoso”, disse Andreoli.

Rafa Brites e as crianças se divertiram na água Reprodução/Instagram

Enquanto a comida ficava pronta, o apresentador acompanhava o início do programa. Rafa estava brincando com os filhos em uma lona com água e sabão, do jeito que as crianças amam!

Você também aproveitou o Game dos 100 nesse domingo?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Ligados no Game dos 100! Veja a repercussão da galera nas redes sociais

