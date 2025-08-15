Jogadores encaram piscina de bolinhas, livro na cabeça, disputa de gritos e corrida de blocos no Game dos 100 deste domingo (17) Quinto episódio conta com 10 novas provas intensas e 60 pessoas na batalha pelo prêmio de R$ 300 mil Novidades|Do R7 15/08/2025 - 13h27 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h27 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli vêm para mais uma disputa eletrizante no Game dos 100 Edu Moraes/RECORD

No quinto episódio do Game dos 100, que vai ao ar neste domingo (17), a partir das 14h, 60 competidores vão enfrentar dez novas provas sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, com Márcia Fu agitando os bastidores.

As dinâmicas misturam habilidade física, agilidade mental e criatividade. Os desafios serão bem variados, como equilibrar um livro na cabeça, montar castelos de cotonete com vaselina e gritar o mais alto possível, deixando cada vez mais claro que só os mais versáteis continuarão na corrida pelo prêmio de R$ 300 mil.

Confira como serão as provas do quinto episódio:

PROVA 01: PISCINA DE BOLINHAS - 60 COMPETIDORES

‌



Inaugurando o episódio, os competidores mergulham em uma piscina de bolinhas em busca de uma das chupetas que estão escondidas. Os participantes são divididos em dois grupos diferentes. Os dois perdedores de cada rodada se enfrentam no duelo final de tudo ou nada para decidir quem fica e quem sai do programa.

PROVA 2: DANÇA DAS LUZES - 59 COMPETIDORES

‌



Um desafio semelhante à dança das cadeiras: os competidores dançam e se movimentam pelo campo de provas, junto com os círculos de luzes que estarão acesos. Conforme a música rola, os círculos vão parando de se movimentar aos poucos, um a um. O objetivo é conseguir ficar dentro de um círculo de luz parado. Quem sobrar e ficar sem um círculo para chamar de seu, volta para a casa.

PROVA 3: LIVRO NA CABEÇA - 58 COMPETIDORES

‌



Nessa prova, é preciso equilibrar um livro na cabeça e atravessar o campo de provas sem deixá-lo cair, até cruzar a linha de chegada. Se derrubar o livro, o competidor reinicia a prova. Quem ficar por último se despede do programa. Quem chegar primeiro, leva um prêmio de mil reais!

PROVA 4: MIRA CERTA - 57 COMPETIDORES

Todos os competidores prendem um pote em suas cabeças, e o objetivo é acertar uma bolinha dentro dele. Para isso, precisam pingar a bolinha em direção ao espelho para acertá-la no pote. Quem ficar por último, é eliminado.

PROVA 5: CASTELO DE COTONETE E VASELINA - 56 COMPETIDORES

Nesta prova, os competidores devem construir um pequeno castelinho de cotonetes usando somente vaselina para auxiliá-los. Quem não conseguir ou ficar por último, dá adeus ao Game dos 100.

PROVA 6: DISPUTA DO GRITO - 55 COMPETIDORES

Aqui, cada um vai conquistar a sua vaga na próxima etapa na base do grito - literalmente! O jogo é simples: é preciso gritar bem alto para atingir o máximo de decibéis. Aquele que der o grito mais fraco e obter o menor número no contador, é o eliminado da vez.

PROVA 7: BRECHÓ - 54 COMPETIDORES

É hora de garimpar o brechó do Game dos 100! Cada um deve achar 3 adesivos de descontos diferentes e colá-los na sua placa. Essas etiquetas estarão espalhadas nas roupas, sapatos e acessórios do brechó. O último a completar sua cartela com os adesivos, dá adeus à competição.

PROVA 8: GUARDANDO LAÇOS - 53 COMPETIDORES

Nesse desafio, cada competidor deve colocar o maior número possível de lacinhos dentro do recipiente com o auxílio de uma espátula, usando somente uma mão. Mas nada é tão simples assim: eles estarão vendados! Quem tiver a menor quantidade de laços guardada ao final do tempo estipulado, é eliminado.

PROVA 9: AGULHA NO PALHEIRO - 52 COMPETIDORES

Achar uma agulha no palheiro é tão difícil quanto se diz por aí? Não para os nossos competidores! Cada um recebe um fardo de palha e deve encontrar a agulha que está ali no meio. O último a encontrar dá um tchauzinho para a competição.

PROVA 10: CORRIDA DE BLOCOS - 51 COMPETIDORES

Para encerrar o dia, nada como uma corrida fora do convencional! Andando em cima de blocos sobre os pés, segurando em alças, eles terão que atravessar o campo de provas se equilibrando como se estivessem calçando botas gigantes. Na linha de chegada, precisam encaixar seus blocos na forma correspondente para se salvar. A prova é disputada em fases, e o pior de cada rodada vai para um confronto final, que determina o eliminado.

Game dos 100, com exibição aos domingos, a partir das 14h, é apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com participação especial de Márcia Fu, produzido pela Boxfish, com direção-geral de Padu Estevão e direção artística de Cesar Barreto.

