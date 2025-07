Perdeu o primeiro episódio do Game dos 100? Confira a playlist completa no YouTube! Todas as provas estão disponíveis no canal oficial da RECORD Novidades|Do R7 23/07/2025 - 14h49 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h49 ) twitter

Reveja o episódio completo quando quiser! Edu Moraes/RECORD

Para você que não conseguiu assistir à estreia do Game dos 100, ou simplesmente quer rever o episódio para dar boas risadas, a RECORD disponibilizou uma playlist com todas as provas no canal oficial no YouTube. Agora, todos podem acompanhar a diversão gratuitamente, corre lá!

No episódio de estreia, Rafa Brites e Felipe Andreoli apresentaram a dinâmica do programa e comandaram a primeira parte da competição com dez provas emocionantes! Márcia Fu estava nos bastidores pescando as melhores fofocas e novidades do elenco. Rolaram eliminações, choros, risadas, e muita diversão!

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

share O Game dos 100 estreou com tudo neste domingo (20)! O primeiro episódio fez o programa cair nas graças do público com dinâmica eletrizante e emoções surpreendentes. Confira todos os detalhes!