Vem jogar! Poste seu vídeo com a hashtag #GameDos100 nas redes sociais

As atividades do game show são simples de replicar Edu Moraes/RECORD

Está sem ideias para ocupar as crianças nas férias ou quer apenas se divertir? Faça as provas do Game dos 100 em casa, registre as atividades em fotos ou vídeos, e publique nas redes sociais com a hashtag #GameDos100. Você e sua família podem aparecer no programa!

O Felipe Andreoli deixou o recadinho na estreia: “Gostou de algum jogo que dá para você fazer em casa? Vai lá na hashtag #GameDos100, manda seu vídeo para a gente, que vamos mostrar no final do programa!”

Já sabe, não é? Escolha alguma prova do game show, faça do seu jeitinho com a família e publique o vídeo com a hashtag #GameDos100. Vocês vão aparecer na tela da RECORD!

Se liga:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

