Relembre a trajetória do patriarca Abrão em Gênesis Do nascimento ao chamado de Deus, o personagem demonstrou fé e perseverança, contrariando os costumes do próprio pai

Gênesis|Do R7 09/04/2021 - 11h36 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h21 ) twitter

