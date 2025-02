No capítulo desta quinta (20), Adurrá se irrita com Asenate e tenta se deitar com ela. Gênesis vai ao ar logo após Força de Mulher, na RECORD. E, nesta sexta (21), você não pode perder o capítulo especial: José interpretará os sonhos do Faraó.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!