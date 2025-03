Advogado da família de Vitória questiona validade da confissão de Maicol Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 18/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h05 ) twitter

O advogado da família de Vitória expressou preocupação com a confissão de Maicol, feita durante a madrugada e sem a presença de advogados, questionando sua validade jurídica no processo de assassinato. Segundo ele, tal declaração pode ser anulada. Além disso, ele destaca a importância da reconstituição do crime para confrontar a versão de Maicol com os laudos periciais e a investigação, especialmente devido à inconsistência da alegação de que a vítima foi morta no carro, onde nenhuma evidência substancial foi encontrada além de um fio de cabelo da vítima. A polícia acredita que o suspeito não agiu sozinho e que outras pessoas possam estar envolvidas no crime.

