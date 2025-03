Advogado questiona confissão de Maicol em caso de Vitória Depoimento sem advogado e reconstituição do crime levantam dúvidas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h06 ) twitter

Advogado da família de Vitória questiona validade da confissão de Maicol

O advogado da família de Vitória expressou dúvidas sobre a validade da confissão de Maicol, realizada sem a presença de advogados e durante a madrugada desta terça-feira (18).

Ele argumenta que essa declaração pode ser anulada no processo legal. A reconstituição do crime é considerada crucial para verificar a cronologia dos eventos e confrontar a versão do suspeito com as evidências encontradas.

A polícia questiona a possibilidade do rapaz ter agido sozinho, especialmente devido à falta de provas substanciais no veículo onde ele alega ter cometido o crime. A investigação sugere a participação de outras pessoas, seja na execução ou no descarte do corpo.

