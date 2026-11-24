Ana Hickmann apresenta um presente de Natal especial para aqueles que precisam de uma pausa na rotina Vouchers deixam quem recebe escolher entre mais de 20 terapias. A promoção vale até 30 de novembro

Buddha Spa Reprodução/Hoje em Dia

Com o Natal chegando, a Ana Hickmann deu no Hoje em Dia uma dica de presente fora do comum: uma experiência de bem-estar.

O Buddha Spa é uma das maiores redes de spas urbanos da América Latina e tem mais de 150 unidades pelo Brasil. A rede vende vouchers para dar de presente, e quem recebe escolhe a terapia que quer fazer entre mais de 20 opções de bem-estar e day spa. O presente serve para alguém especial ou para você mesmo tirar um momento de descanso.

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Com o cupom ANA15, todas as experiências saem com 15% de desconto na compra pelo site buddhaspa.com.br. A promoção vale só até 30 de novembro.