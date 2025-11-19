Ana Hickmann conhece Juliana, a mãe de trigêmeas que “não podia engravidar” A cabeleireira deu à luz a trigêmeas pouco tempo depois de receber o diagnóstico de que não era mais fértil

Juliana Alves recebeu Ana Hickmann em sua casa para falar sobre o nascimento de suas trigêmeas Reprodução/RECORD

Ana Hickmann foi até a Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo, para conhecer a emocionante história de Juliana. Ela tinha um sonho de ter mais filhos, mas ouviu de um médico que este sonho não seria mais possível por conta de algumas complicações. Pouco tempo depois ela soube que estava grávida de trigêmeas.

Para completar, o parto ocorreu enquanto a filha mais velha se recuperava de um grave acidente de carro. A cabeleireira contou tudo sobre sua emocionante história e ainda mostrou como troca a fralda das suas bebês. Saiba mais sobre essa história incrível!

