Ana Hickmann emociona fãs ao relembrar resgate de Joaquim: ‘O Brasil todo adotou junto com você'

Ana Hickmann faz uma carta aberta para quem abandonou Joaquim, pet resgatado pela apresentadora Reprodução/Instagram

A apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, mexeu com o coração dos fãs mais uma vez. Isso porque a loira publicou fotos do Joaquim, cachorrinho resgatado por ela em um ponto de ônibus em fevereiro de 2023.

Na legenda, ela contou a história e direcionou a palavra ao autor dos maus-tratos: “Você que abandonou o Joaquim no ponto de ônibus, sozinho, desprotegido, cheio de pulgas e machucado. Apesar da sua maldade, hoje ele tá ótimo”.

Um seguidor comentou emocionado: “Uma hora dessas e você me fazendo chorar. O Joaquim é, sem dúvida alguma, seu anjo protetor”.

Uma seguidora elogiou a apresentadora pela atitude: “Lindo! Isso só mostra o quanto o seu coração é bondoso, Ana”.

‌



Outro fã abraçou a causa: “O Brasil todo adotou ele junto com você”.

Confira a publicação abaixo:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.