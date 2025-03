Após confessar o assassinato de Vitória, Maicol é levado para colaborar com as investigções Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 18/03/2025 - 12h16 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h05 ) twitter

Maicol, suspeito de matar Vitória, confessou o crime nas primeiras horas desta terça-feira (18). Com o rosto coberto por uma toalha, ele foi colocado em um carro de transporte de presos e está sendo levado para colaborar com as investigações. A polícia busca esclarecer detalhes sobre a cena do crime e localizar a faca utilizada no assassinato, enquanto aguarda que o suspeito indique pontos relevantes para a apuração.

