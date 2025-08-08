Avião faz pouso emergencial em Brasília (DF) após ameaça de bomba

Um voo de São Luís para Campinas fez pouso emergencial em Brasília após bilhete sobre bomba ser encontrado.
O piloto acionou o protocolo de emergência "Mayday" e recebeu prioridade para aterrissar.
Após a aterrissagem, a aeronave foi inspecionada pela Polícia Federal e pelo Esquadrão Antibombas, mas sem explosivos encontrados.
As autoridades não identificaram o autor do bilhete e todos os 170 passageiros foram ouvidos nas investigações.
Um voo que partiu de São Luís com destino a Campinas precisou realizar um pouso de emergência em Brasília após um bilhete sobre uma bomba ser encontrado no banheiro da aeronave. O piloto declarou emergência e recebeu prioridade para aterrissar. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal inspecionaram o avião, mas não encontraram explosivos.
A tripulação encontrou o bilhete durante o voo, levando o piloto a acionar o protocolo de emergência “Mayday”. A aeronave da companhia aérea Azul aterrissou com segurança. Após o pouso, o Esquadrão Antibombas também foi chamado para auxiliar na operação de busca por explosivos.
As autoridades ainda não identificaram a pessoa responsável por deixar o bilhete. Enquanto as investigações prosseguem, todos os 170 passageiros foram ouvidos pelas autoridades antes de serem realocados para continuar a viagem.
