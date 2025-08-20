Batalha das Receitas: famosos preparam petit gateau em vinte minutos Eliezer e Viviane Di Felice enfrentaram Juliana Didone e Fátima Didone no quarto episódio da nova temporada Hoje em Dia|Do R7 20/08/2025 - 14h06 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h38 ) twitter

Elizer e sua sogra enfrentaram a atriz Juliana Didone e sua mãe no quarto episódio do Batalha das Receitas Reprodução/RECORD

A nova temporada do Batalha das Receitas está pegando fogo! E o quarto episódio foi sobre receitas com chocolate. Sob a supervisão dos Chefs Guga Rocha e Renata Arassiro, Eliezer e sua sogra enfrentaram a atriz Juliana Didone e sua mãe Fátima em um teste de fogo: fazer um delicioso petit gateau em apenas 20 minutos. Quem você acha que se deu melhor nesse desafio? Confira!

E se você quiser fazer um petit gateau como a Juliana e sua mãe, não deixe de anotar a deliciosa receita dada pelos nossos chefs!

Ingredientes:

150g de chocolate;

meia xícara (chá) de manteiga;

3 ovos;

2 gemas;

meia xícara (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de farinha de trigo peneirada.

Modo de preparo:

‌



Numa tigela, coloque o chocolate e a manteiga. Encaixe a tigela numa panela com um pouco de água e não deixe a água encostar na tigela. Leve ao fogo médio e derreta em banho-maria. Em outra tigela, misture bem os ovos, as gemas e o açúcar. Acrescente a manteiga e o chocolate derretidos. Junte a farinha de trigo peneirada e misture. Unte 6 forminhas de bolo individuais, de preferência antiaderentes, com manteiga e polvilhe com farinha. Pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Preencha as forminhas com a massa e leve ao forno por 5 minutos. Num pratinho, desenforme o bolinho ainda quente.

