Batalha das Receitas: famosos preparam petit gateau em vinte minutos
Eliezer e Viviane Di Felice enfrentaram Juliana Didone e Fátima Didone no quarto episódio da nova temporada
A nova temporada do Batalha das Receitas está pegando fogo! E o quarto episódio foi sobre receitas com chocolate. Sob a supervisão dos Chefs Guga Rocha e Renata Arassiro, Eliezer e sua sogra enfrentaram a atriz Juliana Didone e sua mãe Fátima em um teste de fogo: fazer um delicioso petit gateau em apenas 20 minutos. Quem você acha que se deu melhor nesse desafio? Confira!
E se você quiser fazer um petit gateau como a Juliana e sua mãe, não deixe de anotar a deliciosa receita dada pelos nossos chefs!
Ingredientes:
- 150g de chocolate;
- meia xícara (chá) de manteiga;
- 3 ovos;
- 2 gemas;
- meia xícara (chá) de açúcar;
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo peneirada.
Modo de preparo:
- Numa tigela, coloque o chocolate e a manteiga. Encaixe a tigela numa panela com um pouco de água e não deixe a água encostar na tigela. Leve ao fogo médio e derreta em banho-maria.
- Em outra tigela, misture bem os ovos, as gemas e o açúcar. Acrescente a manteiga e o chocolate derretidos. Junte a farinha de trigo peneirada e misture.
- Unte 6 forminhas de bolo individuais, de preferência antiaderentes, com manteiga e polvilhe com farinha.
- Pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média).
- Preencha as forminhas com a massa e leve ao forno por 5 minutos.
- Num pratinho, desenforme o bolinho ainda quente.
Essa matéria é um oferecimento de Centrum.
Centrum é a marca número 1 de multivitamínicos do mundo e é a mais recomendada por médicos no Brasil. A nova fórmula do suplemento contém as vitaminas C,D,E, B1,B2,B5,B6 e magnésio para auxiliarem no metabolismo energético, garantindo mais energia e imunidade para você. Centrum Essencial foi desenvolvido para atender às principais necessidades dos brasileiros que não podem parar sua rotina agitada e garante nutrientes essenciais a um preço essencial de R$19,90*.
*preço por tempo limitado e exclusivo promocional para ação