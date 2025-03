Bombou nas Redes: Conheça Bruna Lipiani, que viralizou nas redes sociais cantando em bares Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/03/2025 - 13h11 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h15 ) twitter

Bruna Lipiani, uma jovem mineira, viralizou com apresentações surpresa em Belo Horizonte, conquistando mais de 30 milhões de visualizações. Além do talento musical, a cantora carrega uma história de determinação e emoção, marcada pelo apoio incondicional do pai, que faleceu no ano passado.

