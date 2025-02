Bombou nas Redes: Bancária chega ao seu casamento no caminhão que o pai usava para trabalhar

Um vídeo que mostra uma noiva chegando ao seu casamento em um caminhão se tornou popular nas redes sociais, acumulando quase 30 milhões de visualizações. A noiva Juliana Paiva e seu pai Marcos Aparecido Paiva explicaram que a escolha foi uma homenagem à trajetória do pai como caminhoneiro. "Na hora que vi o caminhão, fiquei muito emocionado", comentou o pai, que sustentou a família com seu trabalho nas estradas. Juliana também expressou seu sentimento: "Eu não imaginava que o vídeo iria alcançar tantas pessoas. Inspirei muita gente, e isso me deixa feliz."