Bombou nas Redes: Barbeiro conquista crianças com necessidades especiais e vídeo viraliza

Renan, ex-estudante de engenharia, encontrou seu propósito como barbeiro em Mauá, onde atende crianças com necessidades especiais. Seu atendimento a Nicolas, uma criança autista, viralizou nas redes sociais com 16 milhões de visualizações. Usando brinquedos e brincadeiras para ganhar a confiança dos pequenos, Renan busca expandir seu método inclusivo por todo o Brasil. "Meu dom é também meu propósito", afirma, enfatizando a importância da empatia e respeito no atendimento.



