Bombou nas Redes: Cachorro filhote causa bagunça em casa, e donos demoram horas para limpar tudo

Loki é um filhote de Border Collie de 5 meses que ganhou notoriedade na internet após fazer uma bagunça em casa. Seus donos o deixaram sozinho por uma hora e meia enquanto saíam, e o filhote aproveitou para criar sua "arte" no sofá e pelo apartamento. O vídeo da situação já acumulou mais de 12 milhões de visualizações. Para limpar tudo, os donos levaram sete horas. Eles planejam reforçar os cuidados com o animal no futuro, garantindo que o ambiente esteja seguro.