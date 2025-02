Bombou nas Redes: Casal faz sucesso na internet ao usar bom humor para superar momento difícil

O casal Marisa Rodrigues Morais e Kelmer se casou em Uberlândia (MG) depois de um ano e oito meses juntos. Eles reservaram um Hotel Fazenda para fazer um ensaio fotográfico do casamento. Depois da cerimônia no civil, os dois estavam indo para o local onde tirariam as fotos. No entanto, o carro deles tombou. Ninguém se feriu e Ana Lívia Aquino, prima de Marisa, teve uma ideia: realizar o ensaio no local do acidente. Eles registraram o momento e o vídeo ganhou milhões de visualizações na internet.