Bombou nas Redes: encontro entre tutor e cão após tragédia no Rio Grande do Sul emociona internautas

Jorge Yuri Machado e seu cão Tigre ficaram separados por mais de um ano devido à tragédia climática em 2024 que afetou o Rio Grande do Sul. Ele deixou o cão com os avós durante as enchentes. Após intensa busca em abrigos, ele encontrou o animalzinho em um vídeo de um abrigo provisório. O reencontro viralizou nas redes sociais e emocionou internautas. Jorge compartilhou sua experiência incentivando outros tutores a não desistirem na procura por seus pets desaparecidos.



