Bombou nas Redes: Menina de 2 anos viraliza ao interagir com animais de fazenda na capital paulista

Lívia, uma menina de 2 anos que vive no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo, interage com diversos animais como galinhas, patos e gatos. A mãe, Isabelle, relata que o vídeo da filha brincando com uma galinha alcançou 23 milhões de visualizações após ser publicado nas redes sociais. O espaço onde gravaram o vídeo está sendo preparado para receber um carneirinho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!