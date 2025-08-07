Logo R7.com
Bombou nas Redes: Menina de 2 anos viraliza ao interagir com animais de fazenda na capital paulista

Lívia encantou a internet com sua relação com a natureza em São Paulo

Bombou nas Redes|Do R7

Lívia, uma menina de 2 anos que vive no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo, interage com diversos animais como galinhas, patos e gatos. A mãe, Isabelle, relata que o vídeo da filha brincando com uma galinha alcançou 23 milhões de visualizações após ser publicado nas redes sociais. O espaço onde gravaram o vídeo está sendo preparado para receber um carneirinho.

