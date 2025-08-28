Bombou nas Redes: Menina de 2 anos viraliza com vídeos fofos do dia a dia

Uma garotinha de Jaraguá do Sul (SC) está conquistando corações na internet. Com apenas dois anos e dez meses, Luáh é uma estrela das redes sociais graças ao seu carisma contagiante e à forma como compartilha sua rotina diária. Filha única de Marlete Duarte, Luáh nasceu com Síndrome de Down e desde cedo tem encantado o público online.

Os vídeos da pequena começaram como um registro familiar para acompanhar seu crescimento e também conectar-se com outras famílias que têm crianças com Síndrome de Down. Um dos momentos mais populares foi quando Luáh participou de uma sessão improvisada de cuidados faciais no banheiro junto à mãe. O vídeo viralizou rapidamente nas plataformas digitais, alcançando mais de 14 milhões de visualizações.

Além disso, outros clipes mostram a menina explorando atividades cotidianas como culinária e exercícios físicos. A família incentiva essas experiências para estimular o desenvolvimento pessoal da garota em um ambiente leve e acolhedor.

Para Marlete, compartilhar esses momentos significa demonstrar que as verdadeiras barreiras são criadas pela falta de oportunidades adequadas às pessoas com deficiência. A trajetória digital da jovem catarinense serve de inspiração e exemplo prático sobre inclusão social, enquanto continua cativando seguidores.

