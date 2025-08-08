Bombou nas redes: Menina de 2 anos viraliza na internet ao reclamar sobre as praias de Portugal

Babi, de apenas 2 anos, viralizou nas redes sociais ao reclamar das praias de Portugal e elogiar as brasileiras. Nascida em terras portuguesas, ela vem anualmente ao Brasil visitar os parentes, e já percebeu as diferenças entre os dois países. Com muito carisma e sinceridade, Babi conquistou a internet ao comparar as praias. Em um vídeo que alcançou 23 milhões de visualizações, ela reclama da temperatura do mar em Portugal e diz sentir falta da água de coco, do sorvete e do milho verde.



