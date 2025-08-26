Bombou nas redes: Pai e filha viralizam após exame de DNA confirmar paternidade

Eduardo e Luiara, naturais do interior do Rio de Janeiro, viralizaram nas redes sociais depois de um exame de DNA confirmar a paternidade após mais de 30 anos. Foi uma amiga de infância de Eduardo que suspeitou que ele pudesse ser o pai de Luiara. Ele começou a procurar a jovem nas redes sociais para ver se teria alguma semelhança com ela. O primeiro encontro entre pai de filha aconteceu em uma igreja, a convite de Suelen, atual esposa de Eduardo. Dois dias depois, já realizaram o exame de DNA. O vídeo com o resultado já acumula mais de seis milhões de visualizações na internet. Pai e filha têm se dado muito bem e a recepção de Luiara pelos familiares de Eduardo foi emocionante.



