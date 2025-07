Bombou nas Redes: Vídeo com pedido de casamento surpresa viraliza na internet

Naomi e Mattheus, um casal do Rio de Janeiro, ganharam notoriedade na internet após compartilharem o vídeo do pedido de casamento de Mateus durante sua formatura como sargento da Força Aérea Brasileira. O vídeo já ultrapassou um milhão de visualizações. A relação começou há três anos quando Mattheus se interessou por Naomi em sua farmácia. O casal já definiu a data do casamento para novembro de 2026 e aguarda ansiosamente os próximos passos da celebração.



