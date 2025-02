Bombou nas Redes: Vídeo de estudante comemorando aprovação em medicina viraliza na internet

Ana Laura Ramazotti Martins, estudante de Jaú, conquistou uma vaga no curso de medicina em uma faculdade pública após quase uma década de tentativas. O vídeo em que ela comemora a aprovação já alcançou quase dois milhões e meio de visualizações nas redes sociais. Durante o processo, Ana enfrentou dificuldades emocionais e contou com o apoio essencial da família e do namorado. Ela se dedicava aos estudos por quatro a cinco horas diárias, abdicando de festas e viagens. Curiosamente, no último ano, ela reduziu o ritmo de estudo, o que a ajudou a manter a tranquilidade. Seu vídeo viral motivou muitas pessoas, que mandaram mensagens dizendo que sua história as incentivou a persistir nos próprios sonhos.