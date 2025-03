Brasil registra mais de 33 mil ocorrências de ataques de abelhas em um ano Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/03/2025 - 13h53 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h42 ) twitter

Em um ano, o Brasil registrou mais de 33 mil ocorrências de ataques de abelhas. Em Brasília, um estudante ficou duas semanas internado após levar mais de quatro mil picadas. Na Paraíba, um enxame feriu 15 pessoas em um posto de gasolina. Com tantos casos, é bom entender a razão das abelhas lançarem seu veneno com tanta frequência. Além disso, veja como prevenir esses ataques e o que fazer quando isso for inevitável.

